Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Birkenweg

Autofahrer betrunken unterwegs

Coesfeld (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes machte ein betrunkener Autofahrer durch seine auffällige Fahrweise auf sich aufmerksam. Die Polizisten befanden sich am Sonntag (19.04.) gegen 21 Uhr an der Örtlichkeit, als der Coesfelder mit lauf aufheulendem Motor an ihnen vorbei fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Coesfelder unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde zur Wache verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein stelllten die Polizisten sicher und fertigten eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell