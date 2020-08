Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PI Wilhelmshaven 14.08.-16.08.2020

Wilhelmshaven (ots)

Unruhiges Wochenende für die Polizei Wilhelmshaven

Zu zahlreichen Einsätzen musste die Polizei Wilhelmshaven am Wochenende ausrücken. Hier dürfte auch sicher das gute Wetter zu beigetragen haben. An die 150 Einsätze mussten bis in die Morgenstunden des 16.08.2020 bewältigt werden, davon alleine ca. 60 gemeldete Ruhestörungen.

Diebstahl von Taschen/Geldbörsen

Am Samstag, 15.08.2020, um 09:45 Uhr wurde in einem Verbrauchermarkt an der Friedrich-Paffrath-Straße aus einem Einkaufswagen eine Handtasche entwendet. Die 80jährige Geschädigte bemerkt den Diebstahl und macht lautstark auf sich aufmerksam. Der Täter warf daraufhin die Handtasche weg und floh vom Tatort. Aufgrund der Beschreibung konnte in Tatortnähe ein 55jähriger Tatverdächtiger angetroffen und kontrolliert werden. Dieser räumte die Tatbegehung ein. Ebenfalls am Samstag zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt an der Friedenstraße zu einem Diebstahl eines Jutebeutels incl. Geldbörse, der sich ebenfalls in einem Einkaufswagen befand. In der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr wurde an der Friedenstraße eine Handtasche mit Geldbörse aus einem Fahrradkorb entwendet. Die Geschädigte befand sich zur Zeit des Diebstahls auf einem Friedhof. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit geprüft. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt in einem Einkaufswagen oder in Fahrradkörben zu lassen.

Einbrüche

Am 16.08.2020, zwischen 02:50 Uhr und 03:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in den Kiosk des Freibades an der Möwenstraße. Mittels Gewalteinwirkung auf eine Selbstbedienungsvorrichtung verschaffte man sich Zutritt zu dem Kiosk. Dieser wurde kurzzeitig betreten und anschließend ohne Diebesgut wieder verlassen. Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnte ein 22jähriger angetroffen und kontrolliert werden. Ob dieser an der Tat beteiligt war, wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt.

Am 16.08.2020, zwischen 02:15 Uhr und 02:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Crepes Stand in der Jadeallee. Der Vorbaurollen wurde verbogen und aus der Verankerung gerissen. Entwendet wurden Süßigkeiten. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 28jähriger mit entsprechenden Süßigkeiten angetroffen werden. Gegen diesen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am 16.08.2020, um 09:20 Uhr, wurde ein Einbruch in einen Verbrauchermarkt an der Ernst-Barlach-Straße gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich die Täter über das Dach Zugang zu dem Verbrauchermarkt verschafften. Anschließend stießen sie eine Innenwand durch und flexten den dahinter befindlichen Tresor auf. In diesem Tresor befand sich Bargeld. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Die Tatzeit liegt zwischen dem 15.08.2020, 21:00 Uhr, bis 16.08.2020, 09:00 Uhr. Auf Grund der Vorgehensweise ist von mehreren Tätern auszugehen. Weiterhin dürften diese mit mindestens einem Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Zutritt über das Dach erlangte man über eine Außentreppe. Durch die Tatbegehung dürfte es zu einer erheblichen Lärmentwicklung gekommen sein. Zeugen, die Angaben zu auffälligen Fahrzeugen und/oder Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

Trunkenheitsfahrten / Unfälle

Am 15.08.2020, um 04:47 Uhr, verliert ein 20jähriger Fahrzeugführer in der Schaarreihe beim Abbiegen nach rechts die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt von der Fahrbahn ab und kommt letztlich nach Überfahren einer Hecke und eines Mauervorsprungs an einer Mauer eines Wohnhauses zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der 20jährige gab an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Am 16.08.2020, um 00:54 Uhr, sollte in der Bremer Straße ein Fahrzeugführer kontrolliert werden. Dieser versuchte zunächst, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er gestellt werden. Der 30jährige Fahrzeugführer war weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Am 16.08.2020, um 01:20 Uhr, wurde ein weiterer Fahrzeugführer in der Güterstraße kontrolliert. Dieser stand unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. In allen drei Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Körperverletzungen

Über das Wochenende kam es zu diversen Körperverletzungsdelikten im Bereich der Stadt Wilhelmshaven. Überwiegend standen die beteiligten Personen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke.

Sonstiges

Banter See / Klein Wangerooge

Wir bereits im Vorfeld über entsprechende Pressemeldungen angekündigt, wurden am Banter See an diesem Wochenende verstärkte Kontrollen hinsichtlich der dortigen Parksituation durchgeführt. Insgesamt fällt die Bilanz im Gegensatz zum vorherigen Wochenende positiv aus. Die Rettungswege waren passierbar und nur wenige Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falsch abgestellter Fahrzeuge mussten eingeleitet werden. Weniger erfreulich war allerdings, dass sich erneut einige nicht an die Hausordnung hielten. Es wurde gegrillt, Wasserpfeife geraucht und Müllberge hinterlassen. Mehrere Ansprachen durch dort tätige Personen und die vor Ort anwesenden DLRG-Mitarbeiter führten zu keiner Einsicht, so dass die Polizei mehrfach zur Durchsetzung des Hausrechtes anrücken musste. Auch musste in einem Fall eine Jugendgruppe zur Ruhe und Müllentsorgung aufgefordert werden. In einem Falle gerieten mehrere Personen nach Verkehrsstreitigkeiten aneinander. Es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen und einer Sachbeschädigung. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell