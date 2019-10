Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz (28/2910)

Speyer (ots)

28.10.2019, 11:00 Uhr

Am Dienstag gegen 11:00 Uhr wurde die Polizei auf einen VW Polo ohne Kennzeichen auf dem Gelände eines Waschparks in der Auestraße aufmerksam. Zudem stellten die Beamten bei der Kontrolle mit Verwunderung fest, dass das Fahrzeug auf der einen Seite 14-Zoll Stahl- und der anderen Seite 17-Zoll Alufelgen aufgezogen hatte. Auf Nachfrage gab der 31jährige Fahrzeugführer an, dass er das Fahrzeug in einer Stunde verkaufe und es für den Interessenten vorher nochmal waschen wollte. Da sich der Käufer hinsichtlich der Felgengröße im Vorfeld nicht entscheiden konnte, habe der 31-Jährige einfach die beiden in Betracht kommenden Felgengrößen aufgezogen. Da das Fahrzeug nicht zugelassene war, musste es vor Ort verbleiben. Der Verantwortliche sorgte zudem für den Tausch der Felgen in eine einheitliche Größe.

