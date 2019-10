Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an parkendem Pkw durch rote Farbe (34/2910)

Speyer (ots)

25.10 - 28.10.2019

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum 25.10 - 28.10.2019 einen in der Allerheiligenstraße parkenden Opel Astra. Auf dem Fahrzeug wurde großflächig rote Farbe aufgebracht, bei welcher es sich möglicherweise um Dispersionslack handelt. Die Farbe ließ sich nachträglich auch unter großer Anstrengung nur noch teilweise vom Fahrzeug entfernen. Täterhinweise liegen der Polizei derzeit nicht vor. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

