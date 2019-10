Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen/Speyer - Schulwegüberwachung und Verkehrskontrollen (27/2910)

Dudenhofen/Speyer (ots)

29.10.2019, 07:30 - 12:00 Uhr

Am Dienstagmorgen wurden an der Realschule Plus in Dudenhofen eine Schulwegüberwachung durchgeführt. Hierbei kam es erfreulicherweise zu keinerlei Beanstandungen.

Anders verhielt es sich bei Verkehrskontrollen, die im Anschluss in der Wormser Landstraße und der Auestraße durchgeführt wurden. Hier wurden insgesamt 8 Mängelberichte ausgestellt, 7 Gurtverstöße und 1 Handyverstoß verwarnt. Zudem waren in 3 Fällen Kinder, die im Fahrzeug mitgeführt wurden, nicht vorschriftsmäßig gesichert. Bei einem Fahrzeug war die Hauptuntersuchung abgelaufen.

Bei einen 42-jährigen VW Polo-Fahrer konnte während der Kontrolle Atemalkohol festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 0,54 Promille, weswegen ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

