Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Am frühen Donnerstagmittag, dem 30.04.2020, kam es wahrscheinlich auf dem alten Messplatz in Landau zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 71-jährige Geschädigte stelle sein Fahrzeug etwa zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr auf dem alten Messplatz in Landau ab. Im späteren Verlauf des Tages fielen ihm dann Kratzspuren im linken Bereich des hinteren Stoßfängers auf. Vermutlichen hatte ein unbekannter Täter beim Ein- oder Ausparken auf dem Messplatz das Fahrzeug beschädigt und sich dann von der Verkehrsunfallörtlichkeit entfernt.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden in einer Höhe von etwa 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Landau

Unnold, PHK

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



