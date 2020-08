POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Nach Graffiti-Sprüherei festgenommen:

Am Freitag, den14.08.2020, gegen 00.10 Uhr, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei nachdem sie auf eine Person aufmerksam wurde, die sich auf dem Dach der Schulturnhalle in der Herzog-Wilhelm-Straße aufhielt. Kurz darauf konnten die eingesetzten Polizeibeamten einen jungen Mann feststellen, der gerade vom Dach kam. Bei der anschließenden Überprüfung des Mannes wurden zwei Lacksprühdosen bei ihm vorgefunden und ein Handschuh mit frischen Farbrückständen daran. Es wurde ein Strafverfahren gegen den 18jährigen Bad Harzburger eingeleitet wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in das polizeiliche Gewahrsam gebracht.

