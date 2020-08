Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilunhg vom 14.08.2020

Goslar (ots)

Fahrzeugschlüssel gestohlen.

Goslar. Am Donnerstag, gegen 19.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den Fahrzeugschlüssel eines auf dem Parkplatz des SB-Warenhauses Marktkauf, Ausfahrtspur in Höhe des Getränkemarktes, in der Carl-Zeiss-Strasse abgestellten Liefer-Lkw Mercedes-Benz Antos mit MI-Kennzeichen, der während des Befestigen von Steckverbindungen durch den Fahrer bei laufendem Motor im Zündschloss steckte. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Bei Tatausführung gestört.

Goslar. Am Donnerstagmorgen, zwischen 02.55 und 03.05 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter offenbar, den im Bereich Toppauer Strasse/Ecke Waldenburger Strasse aufgestellten Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Dabei wurden sie offenbar von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestört und flüchteten sich vom Ort des Geschehens in unbekannte Richtung. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

