Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Einbruch in Gaststätte

Am Mittwochmorgen, d. 12.08.2020, wurde der Einbruch in das indische Restaurant Aroma in Zelerfeld gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen bei der Tatortaufnahme sind zwei Täter gg. 04.25 Uhr durch Fenster in die Gaststätte eingedrungen, haben die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht und außerdem Gegenstände mutwillig beschädigt und zerstört. Gegen 05.00 Uhr haben dann die Täter auf dem gleichen Wege die Gaststätte verlassen. Diebesgut steht noch nicht vollständig fest, erste Schätzung des Schadens beläuft sich auf 2500 EUR.

Motorradunfall

Ein Kradfahrer aus dem Kreis Wolfenbüttel befuhr am Mittwoch gg. 19.30 Uhr die B 241 von Zellerfeld in Richtung Goslar. in einer Linkskurve hinter Erbprinzentanne kam er ins Schleudern, stürtze mit seinem Motorrad und rutschte ca. 25 Meter über die Fahrbahn.Leicht verletzt wurde der 29-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Krad entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Schlange befreit

Fast zur gleichen Zeit des Motorradunfalls meldete ein Anwohner vom Arnikaweg in Clausthal ein ca. 60 cm lange Schlange in hilfloser Lage. Die Schlange hatte sich an der Verriegelung eines Kellerfensters verfangen und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Das Clausthaler Tierasyl wurde von der Polizei um Hilfe gebeten. Die Frau vom Tierasyl machte sich auf den Weg. Mit einem beherzten Griff befreite sie die Ringelnatter, die umgehend die Flucht in den angrenzenden Wald antrat.

Radbolzen gelöst

Am Mittwochmorgen nahm ein Pkw-Fahrer seinen Audi in Betrieb. Er bemerkte dann ein "Schlackern" und laute Fahrgeräusche. Der Pkw wurde durch einen Pannendienst in eine Werkstatt geschleppt, wo festgestellt wurde, dass an einem Vorderrad alle Radmuttern gelöst wurden. Der Pkw hatte zuvor über Nacht in Clausthal, Berliner Straße, gestanden.

Sachbeschädigung an Pkw

Am Mittwoch, d, 12.08.2020, parkte ein Pkw Mercedes im Bereich Hahnenklee, Parkplatz Kuttelbacher Teich, von 09.45 Uhr bis 16.00 Uhr. Mit einem spitzen Gegenstand wurde der Pkw ringsherum zerkratzt und außerdem auf der Motorhabe ein sternförmiges Symbol eingeritzt.

Hinweise zu allen Sachverhalten bitte an das PK Oberharz, Tel.: 05323 94110-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell