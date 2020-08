Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 13.08.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht - Schaden ca. 500,- Euro

Lutter Bahnhofstr./Am Kirchhof, 12.08.2020, gegen 10.45 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bog in Lutter von der Bahnhofstr. in die Straße Am Kirchhof und beschädigte hierbei die rechtsseitige Außenfassade des Geschädigten. Der Verursacher verliess unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise unter Tel. 9440.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell