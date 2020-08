POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Anzeige wegen Sachbeschädigung: Ein bislang unbekannter Täter betrat im Zeitraum von Dienstag, den 11.08.2020, 18.00 Uhr, bis zur Feststellung am Mittwoch, den 12.08.2020, 06.45 Uhr, das Gelände des Kindergartens in der Bahnhofstraße. Dort zerschlug er mit einem unbekannten Gegenstand zwei Scheiben eines Gartenhäuschens. Der Sachschaden wird auf eine Höhe von ca. 50,- Euro geschätzt.

Absperrkette durchtrennt: In der Zeit von Dienstag, den 11.08.2020, 21.00 Uhr bis Mittwoch, den 12.08.2020, 05.30 Uhr, wurde durch einen noch unbekannten Täter die Kunststoffabsperrkette zu einer Garagenzufahrt mutwillig durchtrennt.

Pkw aufgebrochen - Tasche gestohlen: Die Fahrerin eines VW Golf parkte am Mittwoch, den 12.08.2020, auf dem Parkplatz vor dem Friedhof an der Geißmarstraße in Bad Harzburg. Sie hatte ihr Fahrzeug gegen 18.15 Uhr abgestellt und kehrte gegen 18.30 Uhr, zurück. In ihrer Abwesenheit zerschlug ein bislang unbekannter Täter die hintere linke Seitenscheibe mit einem nicht bekannten Gegenstand. Anschließend nahm er die auf der Sitzbank abgelegte Damenhandtasche und verschwand damit. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 2200,- Euro.

