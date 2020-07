Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Beleidigung Nacht in Gewahrsam verbracht

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend wurde die Polizei nach einer Beleidigung in einen Supermarkt in der Königstraße gerufen. Der Beschuldigte befand sich bei Eintreffen der Streife auf dem dazugehörigen Parkplatz und schrie die Beamten unvermittelt an. Da er sich nicht beruhigen ließ wurde er zur Dienststelle gebracht, wo ein Richter die Gewahrsamnahme bis zum nächsten Morgen anordnete. Daraufhin beleidigte der 33-Jährige Beschuldigte auch diesen. Er muss deshalb mit Strafanzeigen wegen Beleidigung und Volksverhetzung rechnen. |mhu

