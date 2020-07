Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zweimal an einem Tag erwischt

Görlitz, BAB 4 (ots)

Zweimal an einem Tag sind zwei polnische Brüder mit offensichtlich gestohlenem Kupfer erwischt worden. Die Grenzpolizeiinspektion Selb hatte das Fahrzeug der Männer am Mittwoch, 15. Juli 2020, zur Fahndung ausgeschrieben. Zuvor hatten die bayrischen Kollegen bei dem Duo 83 Kilogramm Kupfer beschlagnahmt. Als eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf den betreffenden Volvo am Mittwochnachmittag auf der Autobahn in Richtung Polen erkannte, erfolgte abermals eine Kontrolle (Rastplatz An der Neiße). Dabei kamen im Reisegepäck der 39 und 46 Jahre alten Männer weitere vier Kilogramm Kupfer zum Vorschein, die ebenfalls beschlagnahmt wurden. Gemeinsam klären nun die Grenzschützer aus Sachsen und Bayern, wo das bei Ludwigsdorf festgestellte Buntmetall fehlt.

