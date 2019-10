Polizei Mettmann

POL-ME: 1,9 Promille: Volltrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall - Ratingen - 1910092

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag (20. Oktober 2019) hat ein volltrunkener Autofahrer aus Ratingen an der Berliner Straße einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht.

Der 44-Jährige war gegen 1:15 Uhr mit seinem Opel Zafira aus Richtung Broichhofstraße kommend über die Berliner Straße gefahren, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in einen am Straßenrand geparkten Mercedes prallte. Dabei entstand ein hoher Sachschaden an beiden Autos - der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf eine geschätzte Gesamthöhe von rund 13.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 44-Jährigen fest. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle bestätigte den "richtigen Riecher" der Beamten: So ergab der Test einen Wert von rund 1,9 Promille (0,95 mg/l).

Die Folgen für den betrunkenen Autofahrer: Er musste mit zur Wache, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Der Führerschein des Ratingers wurde sichergestellt. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

