Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Wem gehören Fahrzeugkühler, Bremsscheiben und Kupplungsautomaten?

Bad Muskau (ots)

Wem gehören Fahrzeugkühler, Bremsscheiben und Kupplungsautomaten? Mit dieser Frage beschäftigt sich nun das Polizeirevier Weißwasser im Zuge von Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei. Die Ermittlungen richten sich gegen einen Mann (34) und eine Frau (25) aus dem polnischen Zary (Sorau). Das Pärchen war gestern Morgen gegen 06.40 Uhr in Bad Muskau von der Bundespolizei mit ihrem Audi angehalten worden. In dem Fahrzeug wurden über den hinteren Fahrgastraum verteilt diverse Autoteile gefunden. Die Teile, unter denen sich z. Bsp. 27 gebrauchte Bremsscheiben befinden, sollten offensichtlich durch Sperrmüll und eine Decke vor den Blicken Fremder geschützt werden. Eine Erklärung zur Herkunft des kleinen Ersatzteillagers blieben die beiden einschlägig Bekannten der Polizei schuldig. Erst vor wenigen Tagen waren sie von der Polizei in Oschatz wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt worden.

Dem 34-Jährigen wird zudem das Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen. Weil er während der Kontrolle keinen Führerschein mitführte und erklärte, er würde derzeit eine Fahrschule besuchen, hatten sich die Bundespolizisten bei den polnischen Behörden entsprechend erkundigt. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Schwarzfahrer seit über zwei Jahren in Polen ein Fahrverbot besteht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell