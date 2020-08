Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Wilhelmshaven: Einbruch in Lebensmittelmarkt Ernst-Barlach-Straße

Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag,15.08. auf Sonntag, 16.08.20, kam es zu einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Ernst-Barlach-Straße in Wilhelmshaven. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat in besagter Nacht möglicherweise verdächtige Geräusche wahrgenommen, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet? Nach bisherigen Erkenntnissen müssen die Täter bei der Tatausführung Lärm verursacht haben. Hinweise an die Polizei Wilhelmshaven unter 04421-942-0.

