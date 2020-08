Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Werkzeugkoffers in Wilhelmshaven - verdächtiges Pärchen beobachtet, Polizei bittet um weitere Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagnachmittag, 17.08.2020, kam es in der Poststraße zu einem Diebstahl von einem Werkzeugkoffer. Dieser Koffer befand sich incl. Werkzeuge zum Zeitpunkt des Diebstahls auf der Zufahrt eines Hauses in der Poststraße, als Zeitpunkt kommt 16:50 - 17:15 Uhr in Betracht. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete ein verdächtiges Pärchen in einem Alter von Mitte 20, die sich mit einem Pkw entfernt haben. Der Mann soll kurze blonde Haare und eine normale Statur gehabt haben, die etwas kleinere Frau wird schlank beschrieben. Zeugen, die ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. (942342)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell