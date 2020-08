Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Besetzter Pkw entzieht sich Polizeikontrolle und wird nach kurzer Verfolgungsfahrt verlassen auf Hinterhof aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht zum Dienstag, 18.08.2020, fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Peterstraße in Wilhelmshaven ein verdächtiger Pkw auf, der daraufhin kontrolliert werden sollte. Der mit mehreren Personen besetzte 3er BMW entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt, in die mehrere Unterstützungskräfte mit eingebunden wurden, fanden die Beamten den Pkw schließlich auf einem Hinterhof im Innenstadtbereich verlassen vor. Im Rahmen der von der Staatsanwaltschaft Oldenburg angeordneten Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten diverse Utensilien in dem Pkw, die auf vorherigen Drogenkonsum durch die flüchtigen Personen schließen lassen. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Zur weiteren Aufklärung der Umstände, bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen, die Beobachtungen bezüglich des Pkw oder der verdächtigen Personen gemacht haben, sich unter 04421/942-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (943533)

