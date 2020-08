Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr in Wilhelmshaven - Fahrradfahrer stürzte mehrfach und war nicht mehr wegefähig

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagabend, 17.08.2020, erhielt die Polizei Kenntnis von einer Person, die mit einem Fahrrad den Fliegerdeich in Wilhelmshaven befahren und immer wieder stürzen würde. Die eingesetzten Beamten konnten daraufhin die Person im Anton-Dorn-Weg antreffen, die bereits in dem ebenfalls alarmierten Rettungswagen behandelt wurde. Der 24-Jährige war aufgrund seines Rauschzustandes nicht in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Das von ihm lila farbige genutzte Fahrrad des Herstellers Blücher wurde zwecks Eigentumssicherung in Verwahrung genommen, da der 24-Jährige nicht mehr wegefähig war und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus musste. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, das Ergebnis der Blutuntersuchungen bleibt abzuwarten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell