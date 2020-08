Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Verbrennen von behandelten Holzresten im Wangerland - aufmerksamer "Umweltfreund" alarmierte die Polizei

Wangerland (ots)

Am späten Dienstagabend, 18.08.2020, teilte ein Zeuge gegen 21:00 Uhr der Polizei mit, dass in der Wangerstraße in Wiarden offenbar behandeltes Holz verbrannt werden würde, der Zeuge hätte eine starke Rauchentwicklung und Gestank wahrgenommen.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei ihrer Überprüfung fest, dass ein 49-jähriger Wangerländer Pressspanplatten in einer Feuerschale verbrannte.

Das Feuer wurde abgelöscht und gegen den Wangerländer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Abfallkreislaufwirtschaftsgesetz eingeleitet.

