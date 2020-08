Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung auf Wangerooge - bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern erlitt das Opfer erhebliche Verletzungen - Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Wangerooge (ots)

In den Nachtstunden des vergangenen Freitags, 14.08.2020, kam es auf der Insel Wangerooge gegen 02:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Ein 37-Jähriger erlitt in der Zedeliusstraße, in Höhe des dortigen Cafes nach jetzigem, Sachstand mehrere Tritte wodurch er erhebliche Verletzungen am Kopf und am Oberkörper erlitten hat. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zur Aufklärung dieser Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern bittet die Inselpolizei um Hinweise. Zeugen, die diese Auseinandersetzung beobachten konnten oder anderweitig ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 04469/205 oder auch persönlich bei der Polizeistation in der Charlottenstraße 9 zu melden. (927145)

