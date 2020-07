Polizei Aachen

POL-AC: Betrunkener Pedelec-Fahrer auf dem Gehweg kontrolliert

Aachen (ots)

Am Sonntagmorgen (05.07.2020) gegen 7.20 Uhr kontrollierten Polizisten einen 20-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Büchel fuhr. Auf dem Gepäckträger saß verbortswidrig eine weitere Person. Bei der Überprüfung fiel den Polizisten sofort auf, dass beide stark nach Alkohol rochen. Zudem hatte der 20-jährige Sozius Schürfwunden an den Händen. In einer spontanen Äußerung gab er an, dass er beim Abbiegen vom Rad gefallen sei und sich dabei verletzt habe. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Ein Alkoholtest beim Fahrer bestätigte den Verdacht der Polizisten. Auf der Wache erfolgten bei ihm die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens. Da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, erfolgte auch keine Sicherstellung des Führerscheins. (fp)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell