Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Brücke nach Schiffsunfall eingestürzt

Emsbüren (ots)

Am Montagmorgen ist es auf dem Dortmund-Ems-Kanal in Höhe des Ortsteils Gleesen zu einem Schiffsunfall gekommen. Gegen 9.15 Uhr stieß ein in Richtung Süden fahrendes, 85 Meter langes Frachtschiff gegen die einspurige Kunkenmühlebrücke. Bei dem Aufprall wurde das Mittelteil der Kanalüberführung aus der Fassung gehebelt und stürzte in die Wasserstraße. Ersten Ermittlungen zufolge hatte das unbeladene polnische Frachtschiff offenbar zu wenig Ballastwasser geführt, so dass der Bug zu weit aus dem Kanal ragte. Die polnische Besatzung stoppte das Schiff und wartete auf die Beamten der Wasserschutzpolizei Meppen. Unter deren Begleitung wurde das Wasserfahrzeug rückwärts zur Schleuse Hesselte geführt. Die Ermittlungen Wasserschützer laufen aktuell. Für das betroffene Teilstück des Dortmund-Ems-Kanals wurde eine Schifffahrtssperre verhängt. Wann und wie das im Wasser liegende Brückenelement geborgen werden kann, ist noch vollkommen unklar. Der Schaden dürfte in die Millionen gehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell