Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Wilhelmshaven - ertappter Jugendlicher wollte sich losreißen und flüchten

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend, 18.08.2020, kam es einem Verbrauchermarkt in der Weserstraße gegen 20:45 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl. Eine jugendliche Person wurde in dem Markt beobachtet, wie sie eine Packung Dönertaschen in die Hosentasche und eine Packung Erdnüsse im Teigmantel in der Hose gesteckt habe. Nachdem die Person an der Kasse andere Artikel bezahlte, wurde sie vom Personal angesprochen und versuchte daraufhin wegzulaufen. Das Losreißen gelang dem Jugendlichen nicht, ebenso hatte sein Treten keinen Erfolg, s so dass dieser bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten wurde. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 15-Jährigen, gegen den ein Hausverbot erteilt und ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahl eingeleitet wurden.

