POL-OG: Ettenheim, Lahr - Aggressiv und angriffslustig

Die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 28 und 29 Jahre alten Männern am Donnerstagabend im Bereich der Kiesgrube am Apostelsee in Ettenheim, sind noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der ältere kurz nach 18 Uhr seinem ein Jahr jüngeren Opfer unvermittelt einen Faustschlag gegen dessen Kopf versetzt haben. Um weiteren Angriffen zu entgehen, habe sich der Geschlagene in Richtung B 3 entfernt und auf dem Gelände eines naheliegenden Angelvereins Schutz gesucht. Hierbei habe er verschiedene mitgeführte Wertgegenstände verloren. Laut Schilderung des 28-Jährigen habe sein Widersacher die Gegenstände an sich genommen und sei anschließend als Mitfahrer in einem Auto der Marke Dodge davongefahren. Rund 90 Minuten später konnte der Wagen nach einem Zeugenhinweise durch Beamte des Polizeireviers Lahr in der Rainer-Haungs-Straße festgestellt werden. Der Verdächtige der begangenen Körperverletzung sowie einer seiner Begleiter zeigten sich bei der erfolgten Personenkontrolle äußerst aggressiv und uneinsichtig. Der 31 Jahre alte Begleiter beleidigte hierbei die polizeilichen Einsatzkräfte und versuchte zu flüchten. Nachdem er eingeholt und gestellt werden konnte, versuchte er nach den Polizisten zu treten und diese umzuwerfen. Ein Polizeibeamter erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Den 31-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Gegen den 29-Jährigen wird wegen Körperverletzung und Diebstahl ermittelt.

