POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist zeigt sich Spaziergängerinnen - 26-jähriger Mann festgenommen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem zwei Frauen am Dienstag kurz nach 14 Uhr im Bereich Waldstraße/Slevogtstraße einen jungen Mann bemerkten, der in einem Waldstück onanierte, verständigten sie die Polizei. Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht werden. Im Anschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

