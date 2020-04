Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Exhibitionist auf Bank am Vogelstangsee - 54-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Mannheim (ots)

Ein Exhibitionist trat am Dienstag gegen 8.20 Uhr im Bereich des Unteren Vogelstangsees in Erscheinung. Der Tatverdächtige soll auf einer Bank gesessen und dabei onaniert haben. Dies wurde von einer jungen Frau beobachtet, die sofort die Polizei verständigte. Der 54-jährige Tatverdächtige konnte am Tatort vorläufig festgenommen werden. In seiner Vernehmung räumte er den Tatvorwurf ein. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Mannheim.

