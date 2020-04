Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Terassenmobiliar in Brand geraten

Dossenheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwochmorgen, gegen 01.45 Uhr, in der Straße Oberes Bieth das, auf einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses befindliche, Mobiliar in Brand. Nach der Brandentdeckung konnten sich die insgesamt 5 Bewohner selbständig in Sicherheit bringen. Die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim, die mit einem 37 Mann im Einsatz war, konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde Niemand. Nachdem das Anwesen gelüftet wurde konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden wird auf ca. 10 000 - 20 000,- Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Sachbearbeitung übernommen.

