Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Northeim (ots)

Northeim, Hengstbachweg, 24.07.2020, 07.25 Uhr

Northeim (pe) - Am Freitag kam es im Hengstbachweg zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer. Ein 26-Jähriger aus Gleichen befuhr mit seinem Transporter den Hengstbachweg in Richtung Habichtsweg. Anschließend bog er nach rechts in die Herzog-Albrecht-Straße ein. Von dort setzte er zurück und fuhr rückwärts nach links wieder in den Hengstbachweg. Dabei übersah er einen 58-jährigen Northeimer, der mit seinem Fahrrad den Hengstbachweg in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße befuhr. Der Radfahrer konnte eine Kollision trotz erfolgter Vollbremsung nicht verhindern. Vermutlich dank seines getragenen Fahrradhelmes verletzte sich der Radfahrer nur leicht.

