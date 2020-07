Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in ein Bürogebäude

Einbeck (ots)

Dassel OT Lauenberg; 24.07.2020 16:30h bis 25.07.2020 10:30h

In der Zeit von Freitag, den 24.07.2020, 16.30 Uhr bis Samstag, den 25.07.2020, 10.30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein Bürogebäude einer Firma im Ortsteil Lauenberg ein.

Im Objekt wurden diverse Räume angegangen. Insgesamt entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von etwa 500EUR. Durch den Einbruch entstand ein Gesamtschaden von ca 2500.-EUR.

Evtl. Zeugen die, insbesondere in der Nacht von Freitag auf Samstag, auffällige Beobachtungen in der Ortschaft Lauenberg gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Einbeck in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

