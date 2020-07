Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter Täter entwendet aus einer vergessenen Geldbörse Bargeld

Einbeck (ots)

Einbeck Einbeck; Bushaltestelle Neustädter Kirchplatz; 24.07.2020; 14:00 Uhr

EINBECK ( Pag ) -

Am Freitag, den 24.07.2020, gg. 14:00 Uhr, hat eine 71-jährige Einbeckerin ihre Geldbörse an der Bushaltestelle Neustädter Kirchplatz vergessen. Als die Einbeckerin den Verlust bemerkte, kehrte sie zur Bushaltestelle zurück und konnte keine Geldbörse mehr auffinden. Die Geldbörse wurde, ohne Inhalt, bei der Polizei in Einbeck abgegeben.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat hat, möge sich bitte bei dem Polizeikommissariat Einbeck unter folgender Telefonnummer melden 05561 / 949780

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell