Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Sande - Pkw-Fahrer war alkoholisiert, die Fahrt endete an einem Baum - Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein

Sande (ots)

In den frühen Morgenstunden des 20.08.2020 befuhr ein 56-jähriger PKW Fahrer gegen 07:30 Uhr den Plögerweg in Sande. An der Einmündung Dollstraße beabsichtigte er nach links in die Dollstraße einzubiegen, fuhr dann jedoch vermutlich aufgrund zu starker Beschleunigung geradeaus auf einem Grünstreifen gegen einen Baum. Die den Unfall aufnehmenden Polizeibeamten stellten fest, dass der PKW Fahrer alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,42 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Gegen den 56-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Der Baum wurde ebenfalls stark beschädigt und muss gefällt werden.

