Cloppenburg/Verden/Bremen - Festnahme "eines falschen Bankmitarbeiters" - Tatverdächtiger in U-Haft

Wie bereits berichtet kam es am Montag, den 04. Mai 2020, zu einem Betrug mit der Betrugsmasche "Falscher Bankmitarbeiter". Damals gelang es den Tätern eine 79-jährige Cloppenburgerin dazu zu bewegen, ihre EC-Karte inklusive PIN-Nummer an einen vermeintlichen Bankmitarbeiter auszuhändigen, der anschließend einen niedrigen vierstelligen Betrag Bargeld abhob und zunächst unerkannt flüchten konnte.

Durch intensive Ermittlungen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und der Staatsanwaltschaft Osnabrück, bei welcher Delikte dieser Art zentralisiert für den gesamten Zuständigkeitsbereich der Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg bearbeitet werden, konnte ein 33-jähriger Bremer als mutmaßlicher Abholer und Mitglied der Betrügerbande identifiziert werden. Ferner ergaben die bisherigen Ermittlungen, dass der Beschuldigte und seine bislang unbekannten Mittäter auch noch für zwei gleichgelagerte weitere Taten am 05. Mai 2020 in Verden und am 18. Mai 2020 in Bremen verantwortlich sein dürften.

Nach den bisherigen Ermittlungen täuschten die Täter den später Geschädigten dabei zunächst am Telefon durch geschickte Gesprächsführung vor, dass ein Bankmitarbeiter Falschgeld an Kunden ausgegeben habe. Man bot den Angerufenen nun an, die Seriennummern ihrer Geldscheine am Telefon daraufhin zu überprüfen. Sofern die Angerufenen hierauf einging und Seriennummern mitteilten, behauptet die Täter, dass es sich bei den dazugehörenden Geldscheinen um Falschgeld handele, welches nunmehr abgeholt werden müsse. Dazu entsandten die Täter falsche Bankmitarbeiter oder auch falschen Polizeibeamten zu den Geschädigten, die sich vor Ort möglichst auch noch die EC-Karte und PIN aushändigen ließen.

Am Montag, den 25. Mai 2020, gelang es schließlich den 33-jährigen Tatverdächtigen in Bremen festzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der Mann beim Amtsgericht Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt, der wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betruges die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an.

Cloppenburg - Einbruch in Reithalle

Zwischen Sonntag, 07. Juni 2020, 21.00 Uhr und Montag, 08. Juni 2020, 07.30 Uhr kam es in Stapelfeld an der Osnabrücker Straße zu einem Einbruch in eine Reithalle. Ein bislang unbekannter Täter brach in die Räumlichkeiten ein und entwendete diverses Reitzubehör. Außerdem wurden von einem Radlader alle vier Räder demontiert und gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung auf Baustelle

Am Sonntag, 07. Juni 2020 kam es zwischen 01.10 Uhr und 08.00 Uhr auf einer Baustelle an der Hauptstraße zu Sachbeschädigungen. Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf das Baustellengelände und beschädigte dort Schläuche und Bauzaunmatten. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Cloppenburg - Pkw zerkratzt

Zwischen Sonntag, 07. Juni 2020, 20.00 Uhr und Montag, 08. Juni 2020, 08.00 Uhr kam es in der Margaretenstraße zur Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte einen BMW 320 Kombi, der dort abgestellt war. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

