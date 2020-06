Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Meldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Unfallflucht- Zeugenaufruf In der Zeit von Freitag, 05. Juni 2020, 19.00 Uhr, bis Montag, 08. Juni 2020, 06.00 Uhr, wurde ein silberner VW Up beschädigt, der auf dem Parkplatz der Gemeinde Bakum (Richtung Friedhof) abgestellt war. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß, vermutlich beim Rangieren, gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw und flüchtete anschließend. Der Schaden am VW Up beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-1637.

