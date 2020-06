Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme- Diebstahl von Fahrrädern

Zwischen Samstag, 06. Juni 2020, 19.00 Uhr, und Sonntag, 07. Juni 2020, 14.45 Uhr, kam es in der Straße Am Osterberg zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einer Garage drei Fahrräder. Bei den entwendeten Fahrrädern handelt es sich um ein graues Pedelec des Herstellers Batavus, um ein graues Pedelec des Herstellers Ansman, Typ FT 15 sowie um ein schwarzes Herrensportrad des Herstellers Bulls, Modell Cross Bike. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Damme- Diebstahl aus PKW

Zwischen Samstag, 06. Juni 2020, 12.00 Uhr, und Sonntag, 07. Juni 2020, 02.55 Uhr, kam es in der Straße Ratdornweg zu einem Diebstahl aus einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem Seat Ibiza und entwendet aus dem PKW eine Sonnenbrille, einen Toröffner sowie ein Navigationssystem. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Lohne- Traktor geriet in Brand

Am Sonntag, 07. Juni 2020, gegen 19.40 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine landwirtschaftliche Zugmaschine in der Straße Torfweg in Brand. Die Zugmaschine war auf einer Grünfläche abgestellt. Die freiwillige Feuerwehr Südlohne rückte mit drei Einsatzfahrzeugen und 21 Einsatzkräften aus, um den Brand zu löschen. Durch den Brand wurde die Zugmaschine teilweise zerstört. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 3500 Euro geschätzt. Zu einem Personenschaden ist es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekommen. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für den Brand.

Vechta- Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 07. Juni 2020, gegen 20.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 46-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta in der Rombergstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Dem 46-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den 46-jährigen eingeleitet.

Damme - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 21-jähriger aus Osnabrück befuhr am Samstag um 12.00 Uhr die Vördener Straße mit einem Kleinkraftrad. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Test fiel positiv aus, daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

