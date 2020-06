Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, 04.06.2020, 07.30 Uhr, bis Freitag, 05.06.2020, 11.00 Uhr, wurde vermutlich in der Lange Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes ein schwarzer E-Daimler von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Da der Unfallort nicht ganz klar ist, ist es auch möglich, dass der schwarze Daimler im Gewerbegebiet Sandloh auf einer Hofzufahrt angefahren wurde. Der Schaden an dem schwarzen Daimler wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Da der Verursacher sich vom Unfallort entfernt hat, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeistation Essen (Oldenburg) (Tel.-Nr.: 05434/3955) in Verbindung zu setzen.

Emstek/ Höltinghausen- Büro geriet in Brand

Am Sonntag, 07. Juni 2020, gegen 14.13 Uhr, kam es in einer Büroräumlichkeit in einem Zweifamilienhaus in der Straße Falchsmoor zu einem Brand. Die freiwillige Feuerwehr Emstek rückte mit 20 Einsatzkräften aus und konnte den Brand löschen. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen. Durch den Brand wurde das Büromobiliar beschädigt. Der Sachschaden wird bislang auf 5000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war vermutlich ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer.

Garrel- Sachbeschädigung an Kindertagesstätte

Zwischen Freitag, 05. Juni 2020, 14.00 Uhr, und Sonntag, 07. Juni 2020, 08.40 Uhr, kam es in der St.-Johannes-Straße bei einer dortigen Kindertagesstätte zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerstörten die Seitenwand eines Holzschuppens, entnahmen einige Pflastersteine aus der Grundstücksauffahrt und warfen diese in ein danebenliegendes Beet. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 800 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Cloppenburg- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 08. Juni 2020, gegen 00.15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 23-jährigen PKW-Fahrer aus Cloppenburg in der Straße Garreler Weg. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Dem 23-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den 23-jährigen eingeleitet.

