Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Cloppenburg 07.06.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg Fahren unter Drogeneinfluss Emstek, Alte Bundesstraße; Sa., 06.06.2020 15:12 Bei einem 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Tschechien wird in einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss steht. Er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Molbergen In der Nacht zum Samstag betraten zwei Unbekannte ein Grundstück in der Straße Hinter der Vikarie. Sie versuchten einen Schuppen zu öffnen, was misslang. Bei der Aufnahme dieses versuchten Diebstahls wurde bekannt, dass es in der Nacht zum Donnerstag in der Straße Zum Wallgraben zu einem weiteren Diebstahl gekommen ist. Aus einem Carportanbau wurde Alkohol und Leergut in geringen Mengen entwendet. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei in Molbergen in Verbindung zu setzen.

Lastrup In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte eine Holzhütte in Ludlage auf. Sie entwendeten eine Brunnenpumpe und ein Stromaggregat. Aus einem Bauwagen entwendeten sie einige Flaschen Alkohol und Angelzubehör. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell