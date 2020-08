Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Werkzeugdiebstahl und ein Wohnungseinbruch ohne erlangtem Diebesgut in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 16. - 19.08.2020 von einer verschlossenen Baustelle in der Straße Schaardeich Werkzeug. Außerdem soll es in der Zeit vom 17.-20.08.2020 in einem Mehrfamilienhaus in der Gökerstraße zu einem Einbruch in eine im Obergeschoss liegende Wohnung gekommen sein. Diebesgut wurde nach bisherigem Stand nicht erlangt. Da der Einbruch bzw. Aufbruch der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufgefallen sein könnte, bittet die Polizei darum, mögliche verdächtige Feststellungen unter der Rufnummer 04421/942-0 mitzuteilen. (953323; 954287)

