Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebin festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (16.07.2020) eine 55 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße Kleidung gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tatverdächtige, wie sie noch im Geschäft an einem Kleid die Sicherung gewaltsam entfernte und anschließend den Laden verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Der Zeuge sprach die 55-Jährige im Anschluss an und alarmierte die Polizei. Die Beamten entdeckten in zwei Tragetaschen weitere Kleidungsstücke, die mutmaßlich ebenfalls gestohlen waren. Die Ermittlungen zur Herkunft der Ware dauern an. Die 55-jährige deutsche Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl bestätigte und in Vollzug setzte.

