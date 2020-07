Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Wohnungsdurchsuchung bei mutmaßlichem Rauschgifthändler

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (16.07.2020) die Wohnung eines 25 Jahre alten mutmaßlichen Rauschgifthändlers durchsucht. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen, der einen regen Handel mit LSD betreiben soll. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung beschlagnahmten die Beamten über 1.110 LSD-Trips, mehrere Milliliter an flüssigem LSD sowie andere drogentypische Utensilien. Der Tatverdächtige selber konnte in seiner Wohnung nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen zu seinem Aufenthaltsort dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell