Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau belästigt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (16.07.2020) einen 24 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine Jugendliche unsittlich berührt zu haben. Die 17-Jährige befand sich gegen 16.15 Uhr in der Klettpassage. Als sie sich kurz bückte, soll der Tatverdächtige ihr unvermittelt an das Hinterteil gegriffen haben. Alarmierte Beamte nahmen den Mann im Rahmen der Fahndung vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

