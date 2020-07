Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochvormittag (15.07.2020) einen 25 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, an seinem Auto gestohlene Kennzeichen angebracht zu haben. Der 25-Jährige war gegen 09.00 Uhr gemeinsam mit drei weiteren Mitfahrern in der Cannstatter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als Fahndungsbeamte ihn dort anhielten und kontrollierten. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass die am Peugeot angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Das Auto selber war mutmaßlich bereits seit mehreren Monaten außerbetrieb gesetzt worden. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins und stand offenbar unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Bei zwei Mitfahrern, 25 und 26 Jahre alt, fanden die Beamten mutmaßlich Marihuana und LSD. Der Fahrer musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Die Fahrzeugschlüssel, die Kennzeichen sowie die aufgefundenen Drogen wurden beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sind die drei Tatverdächtigen auf freien Fuß gesetzt worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell