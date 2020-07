Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (15.07.2020) in der Mühlhäuser Straße die Handtasche einer 49 Jahre alten Frau geraubt. Die 49-Jährige war zusammen mit einer 74-jährigen Begleiterin gegen 19.45 Uhr in der Mühlhäuser Straße unterwegs, als ihnen im Bereich der Aubrücke ein Mann entgegenkam, der unvermittelt auf die 49-Jährige zuging und ihr die Handtasche entriss. Beim Versuch, die Tasche festzuhalten, stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Der Täter nahm, während er floh, ein Mobiltelefon aus der Tasche und warf die Tasche weg. Mehrere Passanten machten sich kurz darauf auf die Suche nach dem Räuber, trafen ihn aber nicht mehr an. Laut Zeugen soll der Mann etwa 25 Jahre alt und etwa 175 bis 180 Zentimeter groß sein. Er hatte eine sportliche Figur und trug ein helles T-Shirt, eine dunkle Hose, ein dunkles Basecap sowie einen weißen Mundschutz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

