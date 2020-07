Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend (15.07.2020) in einer Gaststätte an der Geißstraße eine 21 Jahre alte Frau abgelenkt und sie anschließend bestohlen. Die 21-Jährige saß mit ihrem 20-jährigen Begleiter gegen 22.40 Uhr im Eingangsbereich einer Gaststätte. Als der 20-Jährige kurz zur Toilette ging, setzte sich ein unbekannter Mann zu der jungen Frau auf ein Sofa und verwickelte sie in ein Gespräch. Er zündete ihr eine Zigarette an und stahl dabei offenbar unbemerkt ihr Smartphone, das sie neben sich abgelegt hatte. Zudem nahm er das Portemonnaie des 20-Jährigen an sich, das versteckt ebenfalls in Griffweite lag. Die Bestohlenen bemerkten den Diebstahl erst etwa 20 Minuten später. Sie beschrieben den Täter als etwa 25-jährigen dunkelhäutigen Mann. Er soll zirka 165 Zentimeter groß gewesen sein und braune Rastalocken von etwa zehn Zentimetern Länge gehabt haben. Er trug eine dunkle lange Hose und dunkle lange Oberbekleidung. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell