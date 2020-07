Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuber in die Flucht geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Drei couragierte Angestellte haben am Mittwochabend (15.07.2020) einen unbekannten Räuber in die Flucht geschlagen. Der Unbekannte betrat kurz vor Ladenschluss, gegen 20.00 Uhr, einen Discounter am Kapellenweg. Er forderte von den drei Angestellten im Alter von 46, 53 und 58 Jahren unter Vorhalt eines Reizgassprays die Öffnung der Ladenkasse. Die mutigen Frauen bewarfen den Räuber sofort mit Obst- und Verpackungskisten und schlugen ihn in die Flucht. Bevor er das Geschäft verließ und in Richtung Wagrainstraße und Seeblickweg flüchtete, sprühte der Unbekannte noch Reizgas in Richtung der Angestellten. Eine sofortige Fahndung nach dem Täter blieb bislang ohne Erfolg. Die Angestellten beschrieben den Unbekannten als etwa 18 Jahre alt und rund 170 Zentimeter groß. Er trug eine schwarze Jacke, einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose sowie eine schwarze Sonnenbrille und einen schwarzen Mund-Nase-Schutz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell