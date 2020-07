Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel 03.07.-05.07.2020

Varel (ots)

Vollbrand einer Oberwohnung im Mehrparteienhaus Varel Am Freitag, den 03.07.2020, gegen 22.15 Uhr, kommt es in der Arngaster Straße zu einem Vollbrand einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Eine Zeugin hielt sich zum Zeitpunkt der Feststellung auf ihrer Terrasse auf, als sie plötzlich einen lauten Knall hörte und Rauchschwaden wahrnehmen konnte. Die sofort alarmierte Feuerwehr Varel konnte das Feuer in der Wohnung löschen. Glücklicherweise hielt sich zum Zeitpunkt des Ausbruches, des nur zum Teil bewohnten Mehrparteienhauses, niemand dort auf. Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen der Poizei dauern an.

Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz

Varel- Am Freitag, 03.07.2020, kommt es in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße 1 auf einem Parkplatz in der Zeit von 12.30 Uhr-13.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein geparkter Pkw, Seat Toledo, wird dabei beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451-923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell