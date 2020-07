Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Wilhelmshaven, 03.07.2020 - 05.07.2020

Wilhelmshaven (ots)

Körperverletzungen

Am 03.07.2020 kam es gegen 21.00 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung unter vier beteiligten jungen Männern im Alter zwischen 19 und 31 Jahren in der Bremer Straße. Dabei wurde ein 20-jähriger durch ein Messer verletzt und musste sich ins Klinikum Wilhelmshaven begeben. Das Messer konnte bei einem Beteiligten sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

In Heppens kam es am Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr vor einer Gaststätte zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Unter anderem wurde Reizstoff eingesetzt. Beschuldigt werden u. a. zwei noch unbekannte weibliche Personen. Nach Eintreffen des Rettungswagens und der Polizei verhielt sich das 39-jährige männliche Opfer uneinsichtig und renitent. Er randalierte am Rettungswagen und beleidigte die anwesenden Rettungskräfte und Polizeibeamten. Nachdem er sich beruhigt hatte, konnte er schließlich im Klinikum behandelt werden. Es wurden mehrere Strafverfahren, auch gegen das eigentliche Opfer, eingeleitet.

Diebstahlsdelikte

Freitagmorgen gegen 05:00 Uhr kam es im Mühlenweg zu einem Diebstahl von ca. 500 kg Kupferabfall von einem Schrott- und Metallhandel. Der Diebstahl wurde per Video aufgezeichnet. Die Polizei bittet, mögliche Zeugen, sich unter 04421/942-215 bei der Polizei zu melden. An selber Stelle wurde ca. 24 Stunden später ein junger Mann dabei gesehen, wie er aus einem Container einen Roller entwendete. Die Personalien wurden festgestellt. Es schlossen sich weitere Ermittlungsmaßnahmen an. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich auch um den Täter der Vornacht.

In der Nacht zu Freitag drangen unbekannte Täter in ein Büro einer sozialen Einrichtung der GPS in der Posener Straße, Wilhelmshaven, ein. Es wurden ein Fenster und mehrere Innentüren aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Als Diebesgut wurde bisher eine geringe Menge an Bargeld festgestellt. Nach der Tat kam es noch zu Vandalismus im Gebäude.

Freitagvormittag wurde aus einem geparkten Pkw am Ehrenfriedhof ein Rucksack entwendet. Dazu wurde eine Seitenscheibe des Pkw eingeschlagen. Zu einer weiteren Tat kam es im selben Tatzeitraum auf dem Parkplatz der Fachhochschule. Dort wurde nach dem Einschlagen einer Seitenscheibe eine Handtasche mit diversem Inhalt vom Beifahrersitz entwendet. Nochmals der Hinweis, möglichst keine Wertsachen oder Taschen unbeaufsichtigt und frei sichtbar im Fahrzeug zu belassen.

Trunkenheitsfahrt, Gefährdung des Straßenverkehrs

Samstag gegen 19:00 Uhr fiel einer Zeugin in der Posener Straße, Wilhelmshaven, eine männliche Person auf, die torkelnd in einen Pkw einstieg und wegfuhr. Die Person konnte am Klinikum Wilhelmshaven angetroffen und kontrolliert werden. Bei dem 61-jähriger Fahrzeugführer wurde ein Alkoholwert von 1,43 Promille festgestellt. Spätere Ermittlungen ergaben, dass der Pkw-Fahrer auch durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Der Betroffene war mehrfach in den Gegenverkehr geraten, wodurch u. a. ein Linienbus zu einer starken Bremsung gezwungen wurde. Ein Führerschein konnte nicht eingezogen werden, da der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er gab an, er fahre 27 Jahre unfallfrei. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ebenfalls nach Zeugenaussage für eine Trunkenheitsfahrt wurde ein 46-jähriger Pkw-Fahrer an seiner Wohnung in Fedderwardergroden kontrolliert. Hier ergab sich ein Alkoholwert von 2,05 Promille. Nach der erforderlichen Blutprobe wurde der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.

