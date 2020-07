Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand in Wilhelmshaven - Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Wilhelmshaven (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am heutigen Mittag gegen 11:50 Uhr aus bislang unbekannten Umständen zu einem Brand in einem in der Ulmenstraße befindlichen leerstehenden Mehrparteienhaus. Durch das Feuer, das umgehend von der Berufsfeuerwehr gelöscht werden konnte, entstand Gebäudeschaden.

Nähere Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Die Brandursachenermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zu melden.

