Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Aufmerksame Zeugen helfen der Polizei in Varel, die den mutmaßlichen Täter feststellen und bereits einen Teil des Diebesguts sicherstellen konnten - Polizei bittet um Hinweise

Varel (ots)

Am Mittwochnachmittag, 01.07.2020, kam es gegen kurz nach 14 Uhr in der Nordstraße zu einem Taschendiebstahl. Ein zunächst unbekannter Täter nutzte einen für ihn günstigen Moment, um zwei auf der Gartenbank eines Betriebes kurzzeitig abgestellte Taschen zu entwenden. Aufmerksame Zeugen halfen den fahndenden Beamten und konnten eine sehr gute Beschreibung einer männlichen Person abgeben, die für den Diebstahl in Frage kommen könnte. Um kurz nach 20.00 Uhr erhielt die Polizei Varel einen weiteren Hinweis von einem Zeugen, dass sich die in Verdacht geratene Person in einem PKW auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Steinhauser Straße aufhalten würde. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann kurz darauf in dem Fahrzeug antreffen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 34-Jährigen aus Varel. Aufgrund der sich erhärtenden Verdachtsmomente wurde die Person und die von ihm mitgeführten Sachen durchsucht und im Rahmen dessen, Teile des zuvor entwendeten Diebesgutes, wie z.B. die Bankkarte, diverse Kundenkarten, etc. aufgefunden. Der 34-Jährige räumte gegenüber den Beamten die Tat ein und auch, dass er einige Dinge bereits weggeworfen hätte. Er zeigte den Beamten u.a. eine Stelle, an der er sich einiger Sachen entledigt hätte: Bei der Örtlichkeit handelt es sich um ein Gebüsch an der Einmündung Vareler Straße/ Bockhorner Straße (B 437). Die eingesetzten Beamten fanden in dem Gebüsch tatsächlich eine Stofftasche mit zwei Stoffschürzen, die Dokumente fehlten. Weil der 34-Jährige außerdem bei der Kontrolle unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug auch noch gegen den Willen der Fahrzeughalterin führte, wurden weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die an den Örtlichkeiten oder im Nahbereich weitere Gegenstände finden bzw. ergänzende Aussagen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

