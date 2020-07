Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigter Raub in Wilhelmshaven - Opfer soll einen Schlag erhalten und der Täter ihr Handy geraubt haben - Polizei bittet zur Aufklärung um Mithilfe

In der Nacht zum Donnerstag, 02.07.2020, soll es in der Plauenstraße, bei der dortigen Parkanlage zu einem Raub gekommen sein. Eine 47-jährige Frau ging gegen kurz nach 01 Uhr von der Salzastraße über die Warthestraße in den Park "Plauentief", um ihren Hund, einen "Labrador" auszuführen. Zu dieser Zeit sei ihr im Park ein dunkel gekleideter Mann entgegengekommen. Als der Mann auf ihrer Höhe war, erhielt sie einen Schlag am Hinterkopf. Nach den Angaben des Opfers sei sie erst wieder wach geworden als ihr Hund ihr ins Gesicht "geleckt" hätte. Der Täter soll das Mobiltelefon der Frau entwendet haben, dass ihr durch den Sturz aus der Tasche gefallen sein soll. Der männliche Täter wird mit einer Größe von etwa 180 cm und einem Alter von etwa 35 Jahren beschrieben. Zur angezeigten Tatzeit soll er ein Cap, darüber eine Kapuze, einen dunklen Kapuzenpullover und schwarze Sportschuhe getragen haben. Alle Bekleidungsstücke sollen von der Marke NIKE gewesen sein. Zur Aufklärung des angezeigten Sachverhalts bittet die Polizei um Mithilfe: Personen, die zu der Zeit in dem Park oder in der Nähe waren und die Frau mit ihrem Labrador, die angezeigte Tat bzw. den beschriebenen Mann gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

